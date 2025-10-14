Genova punta sull’inclusione | giunta al lavoro per una città Lgbtqia+ friendly dal turismo al Pride
Dal rifiuto di patrocinare il Pride al lavoro per rendere Genova una città dichiaratamente inclusiva e friendly: è notevole il cambio di approccio delle amministrazioni genovesi nei confronti delle tematiche Lgbtqia+, passando dal centrodestra di ieri al centrosinistra di oggi.L'argomento è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
