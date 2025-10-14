Genova Jeans bocciata definitivamente | Spese al di fuori di ogni criterio
Niente più Genova Jeans, almeno per ora. Non usa mezzi termini l'assessore alla Cultura Giacomo Montanari: “Per la manifestazione sono state sostenute spese fuori da qualsiasi criterio di sostenibilità e non sono attualmente previste attività su queste tematiche. Se si vorrà replicare l'evento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
