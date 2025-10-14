’Genio e gioventù’ con la Ymeo Cinque concerti per nuovi talenti

La musica come passione, vocazione e, soprattutto, come promessa. È questo lo spirito di ‘Genio e gioventù’, rassegna organizzata dall’ Orchestra dei Giovani Europei (Young Musicians European Orchestra), ideata dal Maestro Paolo Olmi, in programma dal 19 ottobre al 23 novembre nella sala Sangiorgi della Fondazione ‘Angelo Masini’ di Forlì. In cartellone ci sono cinque appuntamenti dedicati ai giovani talenti, tutti in programma la domenica mattina dalle 11. Una rassegna che, come spiega lo stesso Olmi, nasce da un’idea chiara: "Investire nel tempo sugli stessi musicisti, accompagnandoli nella crescita e nel loro inserimento nel mondo dello spettacolo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

