La settimana scorsa ho raccontato dell’attacco che aveva messo a rischio la privacy di oltre 8 mila bambini inglesi. Pochi giorni dopo le forze dell’ordine britanniche hanno annunciato l’arresto di due diciassettenni ritenuti responsabili della violazione dei sistemi della piattaforma educativa Famly. Due minorenni che si vanno ad aggiungere ad una schiera sempre più lunga di criminali cyber giovani o giovanissimi. Nel 2025 si ricorda l’arresto di Kai West, alias IntelBroker, accusato di avere sottratto documenti governativi e dati Europol. Una carriera iniziata a 21 anni. Da tempo il web è martoriato dalla cyber-gang Scattered Spider, età compresa tra il 17 e i 20 anni, responsabili di attacchi contro casinò, cloud provider e catene come Mark & Spencer. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Generazione hacker: i nuovi criminali del web hanno meno di vent’anni