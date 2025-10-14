Generali sceglie Terzariol come dg
Sarà Giulio Terzariol (in foto) il futuro direttore generale delle Generali. Nel cda che si è tenuto ieri è stato raggiunto il consenso di tutti i soci. L'obiettivo è far crescere l'attuale ceo delle attività Insurance del gruppo arrivato due anni fa da Allianz, e considerato fin dall'inizio un possibile successore di Philippe Donnet al timone della compagnia triestina. Che tornerà quindi ad avere questa figura (già prevista nello statuto) dopo anni di assenza, da quando a gennaio 2017 se ne è andato Alberto Minali. Si tratta del primo segnale sul fronte della riorganizzazione della governance dopo il cambio del controllo di Mediobanca e il passaggio della quota nel Leone a Mps. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
