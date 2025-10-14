Generali al vaglio del cda la nomina di un Direttore Generale con Terzariol nel ruolo dopo otto anni dall' addio di Minali
Resta la posizione di Unicredit, che continua a detenere poco più del 5% del capitale del Leone e non esclude nuove collaborazioni nei settori assicurativo e del risparmio gestito Da tempo assente dal suo organigramma, la figura del Direttore Generale potrebbe presto tornare nella governance. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le nomine dei direttori generali in Regione Basilicata sono al vaglio della Corte dei Conti di Basilicata, i magistrati contabili ipotizzano un possibile danno erariale di oltre 500 mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Generali: per rinnovo cda vince lista Mediobanca - La lista Mediobanca vince in assemblea sulla nomina del nuovo cda di Generali, che vede dunque la ... Secondo ilsole24ore.com
Generali: cda nomina Deloitte e Advant Nctm advisor per Ops B. Generali (RCO) - Il cda di Generali ha nominato gli advisor per la valutazione dell'Ops lanciata da Mediobanca sulla ... Come scrive ilsole24ore.com
Generali, utile a 1,2 miliardi (+7,6%). Il cda nomina gli advisor per l’Ops di Mediobanca. «Nessun aggiornamento su Natixis» - «Nel primo trimestre Generali ha raggiunto una forte e continua crescita sia del risultato operativo sia dell’utile netto normalizzato, segnando un ottimo avvio del nostro nuovo piano strategico ... corriere.it scrive