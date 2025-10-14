GenAI Anxiety | quasi 1 manager su 2 teme l’IA generativa

Il 43% dei manager teme di perdere il lavoro a causa dell’IA generativa. Gli esperti propongono formazione gratuita e accessibile. I più preoccupati per la possibile perdita del posto di lavoro a causa dell’AI generativa? Non sono gli impiegati, ma i loro dirigenti. Tra i manager di tutto il mondo, infatti, si sta diffondendo la “GenAI Anxiety”: quasi 1 su 2 infatti, a livello globale, teme di ritrovarsi disoccupato, soprattutto se lavora per un’azienda ad alta innovazione. A rivelarlo è una ricerca di Espresso Communication svolta su diverse fonti internazionali, tra cui il prestigioso e recente sondaggio “AI at work”, condotto dal Boston Consulting Group, coinvolgendo oltre 10mila “colletti bianchi” in tutto il pianeta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

