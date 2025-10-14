Gemini Pro gratis per gli studenti universitari | come ottenerlo e cosa può fare l'IA di Google per lo studio

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti universitari possono attivare gratuitamente per un anno il piano completo Google AI Pro. L’offerta, valida fino al 9 dicembre 2025, si attiva tramite verifica con SheerID e permette di sfruttare l’intelligenza artificiale per ricerche, studio e scrittura accademica. 🔗 Leggi su Fanpage.it



