Gemellaggio con Tel Aviv Sala ai Verdi | Non cavalcate le proteste E loro | Provi a capirle

Si apre un nuovo fronte polemico tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i due consiglieri di Europa Verde iscritti al partito, Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara. Il tema? Ancora il gemellaggio con Tel Aviv, la cui sospensione è stata respinta col voto determinante di gran parte del Pd. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

