Geely EX5 | come va il Suv elettrico con la garanzia a vita per i clienti più veloci

Il marchio cinese Geely debutta sul mercato italiano con un Suv elettrico di medie dimensioni, la EX5. Tra le proposte più rivoluzionarie c'è la garanzia a vita per i primi mille clienti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Geely EX5: come va il Suv elettrico con la garanzia a vita (per i clienti più veloci)

