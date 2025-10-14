Gazzetta dello Sport | Napoli McTominay cerca il rilancio | Conte non ha dubbi Scott è la soluzione

"> Scott, sempre Scott. A Napoli il suo nome è diventato quasi un mantra. Come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, McTominay resta al centro del progetto di Conte, nonostante un avvio di stagione meno brillante del solito. Dopo il gol ritrovato con la Scozia, lo scozzese vuole ripartire subito, a cominciare dalla sfida di sabato a Torino, uno stadio che gli evoca dolci ricordi: esordio da titolare in Serie A contro la Juve e gol vittoria contro i granata. Scott al centro del Napoli I tifosi discutono della sua intesa con De Bruyne, preoccupati da un avvio non scintillante del miglior giocatore dell’ultima Serie A. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, McTominay cerca il rilancio: Conte non ha dubbi «Scott è la soluzione»”

News recenti che potrebbero piacerti

Sport - Questa domenica mattina, 12 ottobre, grazie a una copia della Gazzetta dello Sport del 12 giugno 1972 pubblicata come inserto, i legnanesi hanno fatto un tuffo nel passato ritrovando un frammento della propria identità calcistica: il Legnano Calcio - facebook.com Vai su Facebook

La prima pagina della Gazzetta di oggi: PIO MIO Le notizie http://trib.al/cGNgwIi - X Vai su X

Gazzetta dello Sport: “Napoli, McTominay cerca il rilancio: Conte non ha dubbi «Scott è la soluzione»” - Per Conte, scrive ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, McTominay non è un problema, ma la soluzione. Riporta napolipiu.com

McTominay s’è un po’ eclissato e ci sta alla fine di un’estate tormentata (Gazzetta) - Adesso McTominay deve inseguire la luce che sta fuori dal tunnel. Si legge su ilnapolista.it

Gazzetta dello Sport: “Napoli, è l’ora dei nuovi” - Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli entra nel vivo della stagione: sette partite in ventidue giorni, un tour de force che rappresenta qualcosa d ... Come scrive napolipiu.com