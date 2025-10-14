Gazzetta dello Sport | Napoli McTominay cerca il rilancio | Conte non ha dubbi Scott è la soluzione

Napolipiu.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Scott, sempre Scott. A Napoli il suo nome è diventato quasi un mantra. Come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, McTominay resta al centro del progetto di Conte, nonostante un avvio di stagione meno brillante del solito. Dopo il gol ritrovato con la Scozia, lo scozzese vuole ripartire subito, a cominciare dalla sfida di sabato a Torino, uno stadio che gli evoca dolci ricordi: esordio da titolare in Serie A contro la Juve e gol vittoria contro i granata. Scott al centro del Napoli I tifosi discutono della sua intesa con De Bruyne, preoccupati da un avvio non scintillante del miglior giocatore dell’ultima Serie A. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

gazzetta dello sport napoli mctominay cerca il rilancio conte non ha dubbi scott 232 la soluzione

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, McTominay cerca il rilancio: Conte non ha dubbi «Scott è la soluzione»”

News recenti che potrebbero piacerti

gazzetta sport napoli mctominayGazzetta dello Sport: “Napoli, McTominay cerca il rilancio: Conte non ha dubbi «Scott è la soluzione»” - Per Conte, scrive ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, McTominay non è un problema, ma la soluzione. Riporta napolipiu.com

gazzetta sport napoli mctominayMcTominay s’è un po’ eclissato e ci sta alla fine di un’estate tormentata (Gazzetta) - Adesso McTominay deve inseguire la luce che sta fuori dal tunnel. Si legge su ilnapolista.it

gazzetta sport napoli mctominayGazzetta dello Sport: “Napoli, è l’ora dei nuovi” - Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli entra nel vivo della stagione: sette partite in ventidue giorni, un tour de force che rappresenta qualcosa d ... Come scrive napolipiu.com

Cerca Video su questo argomento: Gazzetta Sport Napoli Mctominay