Gaza Trump alla Knesset ammette complicità al genocidio | Facciamo armi migliori al mondo ne abbiamo date tante a Israele le avete usate bene - VIDEO

Il presidente statunitense rivendica la fornitura di armi a Tel Aviv, affermando che "sono state usate bene", affermazioni che arrivano dopo oltre 67mila morti palestinesi e un genocidio riconosciuto dall'Onu Durante il discorso tenuto alla Knesset prima di volare in Egitto per firmare "l'acc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump alla Knesset ammette complicità al genocidio: "Facciamo armi migliori al mondo, ne abbiamo date tante a Israele, le avete usate bene" - VIDEO

