Gaza tra i prigionieri rilasciati da Israele c’è anche il direttore dell’ospedale Al-Awda

Tra i prigionieri palestinesi rilasciati da Israele c'è anche il dottor Ahmed Mehna, arrestato durante un violento raid israeliano proprio all'interno della struttura sanitaria nel dicembre 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Ritorno a #Gaza di 1.700 prigionieri. 250 liberati in Cisgiordania. Per 154 la pena continua: esilio. Tante storie. Un uomo scopre che non c'è nessuno ad accoglierlo: la famiglia sterminata. Una donna non vede scendere dai bus il fratello: è in Egitto Vai su X

Ostaggi e prigionieri liberi: la gioia infinita di Gaza e Tel Aviv. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Israele-Gaza, news in diretta sulla pace: rilasciati tutti gli ostaggi da Hamas, Trump a Sharm: “Iniziata fase due dei negoziati” - Le ultime notizie in diretta da Gaza dopo l'accordo tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco e la tregua nella Striscia: oggi liberati tutti e 20 gli ostaggi ... Riporta fanpage.it

Accordo Israele-Hamas, chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati e i palestinesi che saranno liberati - Da Tel Aviv confermata la liberazione dei primi 350 prigionieri palestinesi. Come scrive notizie.tiscali.it

Gaza, liberi tutti gli ostaggi. Restituite solo 4 salme. Firmato accordo per la pace. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, liberi tutti gli ostaggi. Lo riporta tg24.sky.it