Gaza senza pace è l’ora della vendetta | così Hamas elimina i clan ribelli

Dopo il rilascio degli ostaggi israeliani, si è registrata una feroce e rapida mossa di Hamas per ribadire il proprio ruolo dominante e prendere saldamente posizione nella Striscia di Gaza, da nord a sud. Questa azione determinata e feroce è stata eseguita in particolare dalle unità di polizia del movimento, la Arrow Unit e, soprattutto, la Shadow Unit (Unità Ombra). L’obiettivo principale è stato l’eliminazione delle sacche di resistenza rappresentate da alcuni clan, con notizie ufficiose che parlano di decine di vittime in attacchi mirati contro nuclei nemici. Il ritorno in azione della Shadow Unit. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza senza pace, è l’ora della vendetta: così Hamas elimina i clan ribelli

