Gaza ridotta in polvere e veleno | una guerra che condizionerà intere generazioni

Il suolo della Striscia di Gaza, un tempo fecondato dal ciclo delle stagioni, è ora una distesa di cenere. L'aria porta il peso della plastica bruciata. Il mare è opaco e la terra trattiene la minaccia del metallo inesploso. Due anni di bombardamenti hanno trasformato l'enclave in una testimonianza definitiva della violenza. La distruzione non si è consumata solo attraverso le bombe e la carneficina di civili, ma nel veleno che ora permea la terra stessa. Il genocidio ha reso sterile il fondamento del sostentamento e ha sepolto ogni memoria del futuro sotto il peso tossico del suo passaggio. La terra è stata avvelenata.

