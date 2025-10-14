Gaza reporter palestinese Shadi Abu Sido liberato da carceri israeliane | Ci dicevano che avrebbero ucciso nostri figli ci torturavano - VIDEO

Liberato dopo mesi di detenzione, il fotoreporter Shadi Abu Sido denuncia torture e umiliazioni subite nelle carceri israeliane: “Ci tenevano nudi e affamati, ci picchiavano, ci umiliavano" Il reporter palestinese Shadi Abu Sido è stato liberato dopo quasi due anni di reclusione in un carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, reporter palestinese Shadi Abu Sido liberato da carceri israeliane: "Ci dicevano che avrebbero ucciso nostri figli, ci torturavano" - VIDEO

