Gaza raid Idf minacciano pace 5 palestinesi uccisi a Gaza City perché troppo vicini a confine testimoni | Stavano tornando a casa - VIDEO
Israele lancia nuovi raid in Cisgiordania e apre il fuoco a Gaza: cinque morti e diversi feriti. La fragile tregua rischia di crollare del tutto Nei Territori Palestinesi occupati, le azioni dell'Idf minacciano la fragilissima "pace" in corso. Nella notte ci sono state violente incursioni in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
DUE ANNI DEVASTANTI | I 735 giorni che hanno raso al suolo Gaza: stenti, fame, raid e bombe. Gli abbracci e la gioia dopo la tregua https://gazzettadelsud.it/?p=2113771 - facebook.com Vai su Facebook
Ininterrotti i raid israeliani su #Gaza City. Una quarantina i morti dall'alba, riferisce Al Jazeera. Ad oggi più di 66mila i palestinesi rimasti uccisi, secondo il ministero della Salute gestito da Hamas; 168.162 feriti. - X Vai su X
Gaza, i soldati di Israele si ritirano lungo le linee concordate. Ieri morto un riservista Idf, altri raid - Tra la notte scorsa e questa mattina, l'esercito israeliano (Idf) ha iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di ... Come scrive iltempo.it
In migliaia tornano a Gaza City dopo il ritiro delle Idf. Trump: “Ostaggi liberi entro martedì. Manderemo 200 soldati”. Aiuti Onu nella Striscia, c’è l’ok di Israele - I caccia israeliani hanno condotto raid aerei su Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dopo che il governo israeliano del premier Benjamin Netanyahu ha dato il suo via libera all’accordo di ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Gaza, le insidie della “Fase 2” del piano: Hamas non si arrende al disarmo e i ministri di Bibi invocano lo stop - Finisce un incubo atroce, ma potrebbe presto cominciarne un altro: non tutti quelli che esultano ... Secondo ilmattino.it