Gaza raid Idf minacciano pace 5 palestinesi uccisi a Gaza City perché troppo vicini a confine testimoni | Stavano tornando a casa - VIDEO

Israele lancia nuovi raid in Cisgiordania e apre il fuoco a Gaza: cinque morti e diversi feriti. La fragile tregua rischia di crollare del tutto Nei Territori Palestinesi occupati, le azioni dell'Idf minacciano la fragilissima "pace" in corso. Nella notte ci sono state violente incursioni in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

