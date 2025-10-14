A nulla è servita la lettera della ministra dell’Università Anna Maria Bernini, che sabato, rivolgendosi ai rettori degli atenei italiani, aveva scritto che "un eccesso di occupazione significa privazione di un diritto fondamentale: il diritto allo studio" e che "le occupazioni erano troppe". Troppe, ma non a Bologna. Perché ieri mattina, con bandiere della Palestina alla mano, studenti e dottorandi dell’Alma Mater hanno occupato Palazzo Hercolani, dove si trovano le facoltà di Scienze Politiche e Sociologia, interrompendo le lezioni programmate nella sede di Strada Maggiore. Giù dalle finestre del palazzo, lo striscione ’Hercolani occupata’ segnala la mobilitazione che ha l’obiettivo di "dare carburante al movimento per la liberazione della Palestina", perché dopo le "oceaniche mobilitazioni delle scorse settimane" per la Flotilla e contro "il genocidio – recita la nota di alcuni studenti e dottorandi dell’ateneo e di Palazzo Hercolani –, pensiamo sia necessario un salto di qualità di questo movimento e che ciò non possa che partire dalle università". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaza, protesta continua. Scienze politiche e Sociologia occupate