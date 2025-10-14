Gaza news in diretta sulla tregua Israele-Hamas il valico di Rafah resterà chiuso oggi e domani Consegnate altre 4 salme alla Croce Rossa
Le notizie di oggi in diretta sul cessate il fuoco tra Hamas e Israele e la pace a Gaza. A Sharm el-Sheikh firmato l'accordo, dopo la liberazione di 20 ostaggi israeliani ancora in vita e la scarcerazione di 1.968 detenuti palestinesi. Il presidente americano Donald Trump ha siglato l'intesa per la tregua e ha inaugurato la 'fase 2': "Giornata storica". Ma nella Striscia i palestinesi continuano a morire. Il valico di Rafah resterà chiuso oggi e domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
