Gaza news in diretta sulla pace Israele-Hamas | Trump | Tremila anni per arrivare fin qui ora fase 2 Meloni | Ottimista su piano Trump
Le notizie di oggi in diretta sul cessate il fuoco tra Hamas e Israele e la pace a Gaza. A Sharm el-Sheikh firmato l'accordo, dopo la liberazione di 20 ostaggi israeliani ancora in vita e la scarcerazione di 1.968 detenuti palestinesi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha siglato l'intesa per la tregua e ha inaugurato la 'fase 2': "Giornata storica". Casa Bianca diffonde il testo della Dichiarazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
