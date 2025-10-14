Gaza news in diretta sulla pace Israele-Hamas | Trump | Tremila anni per arrivare fin qui ora fase 2 Meloni | Ottimista su piano Trump

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie di oggi in diretta sul cessate il fuoco tra Hamas e Israele e la pace a Gaza. A Sharm el-Sheikh firmato l'accordo, dopo la liberazione di 20 ostaggi israeliani ancora in vita e la scarcerazione di 1.968 detenuti palestinesi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha siglato l'intesa per la tregua e ha inaugurato la 'fase 2': "Giornata storica". Casa Bianca diffonde il testo della Dichiarazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

gaza news diretta paceIsraele-Gaza, news in diretta sulla pace: rilasciati tutti gli ostaggi da Hamas, Trump a Sharm: “Iniziata fase due dei negoziati” - Le ultime notizie in diretta da Gaza dopo l'accordo tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco e la tregua nella Striscia: oggi liberati tutti e 20 gli ostaggi ... Da fanpage.it

gaza news diretta paceGaza, liberi tutti gli ostaggi. Restituite solo 4 salme. Firmato accordo per la pace. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, liberi tutti gli ostaggi. Come scrive tg24.sky.it

gaza news diretta paceIsraele-Gaza, liberati ostaggi in vita e prigionieri palestinesi: si passa alla fase due. Diffuso il testo dell’accordo di Sharm el-Sheikh - Sheikh firmato l'accordo, dopo la liberazione di 20 ostaggi israeliani ancora in vita e la ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza News Diretta Pace