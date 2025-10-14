Gaza media | Israele vuole corpi ostaggi entro oggi è termine ultimo
(Adnkronos) – Israele ha fissato la giornata odierna come termine ultimo per la restituzione dei corpi dei 24 ostaggi ancora nella Striscia di Gaza, dove hanno perso la vita dopo essere stati rapiti il 7 ottobre del 2023. Lo afferma l'emittente israeliana Kan, secondo la quale Israele ritiene che Hamas sia in possesso di tutti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
