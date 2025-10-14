Gaza media | il mancato rientro dei corpi degli ostaggi potrebbe compromettere l' accordo
Hamas: "Uccisione di palestinesi viola il cessate il fuoco". Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Trump media la tregua a Gaza mentre intensifica dazi, shutdown e politiche interne contro migranti, tra consenso e tensioni globali. Di Giampiero Gramaglia - X Vai su X
Media: entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Media Iran, 'non parteciperemo al vertice su Gaza' - "Malgrado sia stato invitato, l'Iran non parteciperà al vertice di pace" su Gaza di domani a Sharm el Sheikh, in Egitto, co- Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Media, almeno 36 uccisi a Gaza dall'alba, 31 a Gaza City - Almeno 36 persone sono state uccise dall'alba nella Striscia, di cui 31 nella città di Gaza: lo hanno riferito fonti ospedaliere ad Al Jazeera. Segnala ansa.it