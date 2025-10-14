Gaza Mattarella riceve Papa Leone | ' Scintilla speranza' va sostenuta con convinzione

“In Medio Oriente, alla ferita atroce dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguito una reazione, che ha superato non soltanto criteri di proporzionalità, ma anche i confini di umanità. Oggi c’è ‘ una scintilla di speranza ‘ – come Vostra Santità ha rimarcato – che va sostenuta con convinzione”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale Papa Leone XIV. “La liberazione degli ostaggi rimasti in vita è di grande valore e coinvolge quanti hanno a cuore civiltà e dignità delle persone, rivolgendo un pensiero a coloro che sono morti in quella crudele condizione di prigionia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

