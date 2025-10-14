Gaza Mattarella riceve Papa Leone | ' Scintilla speranza' va sostenuta con convinzione
“In Medio Oriente, alla ferita atroce dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguito una reazione, che ha superato non soltanto criteri di proporzionalità, ma anche i confini di umanità. Oggi c’è ‘ una scintilla di speranza ‘ – come Vostra Santità ha rimarcato – che va sostenuta con convinzione”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale Papa Leone XIV. “La liberazione degli ostaggi rimasti in vita è di grande valore e coinvolge quanti hanno a cuore civiltà e dignità delle persone, rivolgendo un pensiero a coloro che sono morti in quella crudele condizione di prigionia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Tg2000, #14ottobre 2025 - ore 11 #PapaLeoneXIV #Mattarella #Quirinale #Carabinieri #CastelDAzzano #Verona #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Trump #Ucraina #Russia #Putin #Zelensky #ItaliaIsraele #FridaKhalo #NEWS #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook
#Italia | Mattarella su Gaza: “Ora una prospettiva che coinvolga davvero i palestinesi” https://acortar.link/Btnpx4 - X Vai su X
Mattarella riceve il Papa “Tregua a Gaza una scintilla di speranza” - ROMA (ITALPRESS) – “In Medio Oriente, alla ferita atroce dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguito una ... Lo riporta iltempo.it
Gaza, Mattarella riceve Papa Leone: "'Scintilla speranza' va sostenuta con convinzione" - "In Medio Oriente, alla ferita atroce dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguito una reazione, che ha superato ... Da msn.com
Papa Leone da Mattarella, il fair play Vaticano-Italia e la convergenza sulla pace - Gli scenari internazionali sono stati al centro degli interventi: il pontefice ha ricordato gli appelli inascoltati di Benedetto XV duran ... Lo riporta editorialedomani.it