Gaza le sfide dei due popoli ancora da affrontare

Lastampa.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la liberazione degli ostaggi vivi la società cerca un ritorno alla normalità. Ma la pace non è un trofeo diplomatico e deve far ripensare la convivenza come necessità morale e politica. 🔗 Leggi su Lastampa.it

gaza le sfide dei due popoli ancora da affrontare

© Lastampa.it - Gaza, le sfide dei due popoli ancora da affrontare

Altre letture consigliate

gaza sfide due popoliIl Papa al Quirinale: “Calo natalità, occorre aiutare le famiglie”. Mattarella: “Pace vera risiede nell’animo dei popoli” - Il Capo dello Stato: “Due Stati unica soluzione per la pace a Gaza”. quotidiano.net scrive

gaza sfide due popoliGaza, l'Italia in prima linea. Pronti a inviare peacekeeping e far parte della squadra di Blair - Lo scenario Medio Orientale entra stavolta in un’evoluzione positiva, con l’accordo sulla prima parte del piano di pace di Donald Trump. Scrive iltempo.it

Mattarella: “Scintilla di speranza in Medio Oriente. Va rilanciata soluzione due popoli due Stati” - Il presidente della Repubblica incontra Papa Leone XIV al Quirinale e rilancia la soluzione per una pace duratura in Medio Oriente ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Sfide Due Popoli