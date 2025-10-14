Gaza le salme degli ostaggi non arrivano | Israele non riapre il valico di Rafah | Hamas | Stasera ne consegneremo altre

Il gruppo fondamentalista: "Uccisione di palestinesi viola il cessate il fuoco". Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, le salme degli ostaggi non arrivano: Israele non riapre il valico di Rafah | Hamas: "Stasera ne consegneremo altre"

