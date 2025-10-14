Gaza lacrime e abbracci per il primo incontro tra gli ostaggi israeliani e le loro famiglie

(LaPresse) Diversi ostaggi liberati da Gaza si sono ricongiunti con le loro famiglie all’ospedale Ichilov di Tel Aviv. Tra loro c’era Omri Miran, che ha abbracciato le sue due figlie piccole, di 2 e 4 anni, dopo oltre due anni di prigionia. Gli ostaggi sono stati trasportati in elicottero dalla base militare di Reim agli ospedali di tutto il Paese per essere sottoposti a visite mediche e cure. C’è anche un altro ostaggio liberato, Bar Kupershtein, che ha riabbracciato i suoi familiari. Hamas ha rilasciato tutti e 20 gli ultimi ostaggi ancora in vita, secondo quanto riferito dall’esercito israeliano, nell’ambito di un cessate il fuoco raggiunto dopo due anni di guerra tra Israele e Hamas nella devastata Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, lacrime e abbracci per il primo incontro tra gli ostaggi israeliani e le loro famiglie

Altre letture consigliate

Gaza, ostaggi a casa: rilasciati i primi 7, lacrime in piazza a Tel Aviv. Trump verso Israele: “Mi piacerebbe mettere piede a Gaza” Il rilascio e i nomi dei primi sette che tornano a casa dopo 738 giorni. Telefonata alla famiglia e lacrime in piazza. Segui la diretta - - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, ostaggi a casa: rilasciati i primi 7, lacrime in piazza a Tel Aviv. Trump verso Israele: "Mi piacerebbe mettere piede a Gaza" segui la diretta - https://ilriformista.it/gaza-ostaggi-a-casa-rilasciati-i-primi-7-lacrime-in-piazza-a-tel-aviv-trump-verso-israele-mi-pia - X Vai su X

Gaza, lacrime e abbracci per il primo incontro tra gli ostaggi israeliani e le loro famiglie - (LaPresse) Diversi ostaggi liberati da Gaza si sono ricongiunti con le loro famiglie all'ospedale Ichilov di Tel Aviv. Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Tel Aviv, lacrime e applausi per la liberazione dei primi ostaggi - Forte emozione in Piazza degli Ostaggi, a Tel Aviv, dove centinaia di persone hanno accolto con applausi, lacrime e canti la notizia della liberazione dei primi ostaggi israeliani dopo due anni di pri ... Da ilgiornale.it

Gaza, gli ostaggi tornano a casa dopo 738 giorni. Donald Trump: «La guerra è finita» - Nessuna cerimonia di consegna, nessuna foto, nessun video che potesse far capire dove, quando e da chi gli ostaggi ... Riporta ilgazzettino.it