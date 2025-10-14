Gaza | Israele vuole tutti i corpi dei rapiti E chiude Rafah Nella Striscia la vendetta di Hamas contro i clan rivali

I mediatori stanno già lavorando alla 'fase 2' del piano, in particolare sulla sicurezza e la futura amministrazione della Striscia, ma la prima parte resta fragile. Hamas ha accusato Israele di aver aperto il fuoco contro i palestinesi, uccidendone 44 nelle ultime 24 ore "violando il cessate il fuoco". Dal canto suo lo Stato ebraico ha deciso di chiudere per due giorni il valico di Rafah all'ingresso degli aiuti per la mancata consegna delle salme di 24 ostaggi, gli ultimi ancora a Gaza dopo i 4 corpi restituiti poco dopo il rilascio degli ultimi 20 rapiti ancora in vita L'articolo Gaza: Israele vuole tutti i corpi dei rapiti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

