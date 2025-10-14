Gaza Israele fissa ultimatum per restituzione 24 corpi ostaggi entro oggi Hamas | Sanno che è impossibile vogliono riprendere genocidio

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele accusa Hamas di non rispettare gli accordi sul rilascio dei corpi degli ostaggi. La mancata consegna potrebbe far crollare la fragile tregua a Gaza Israele ha fissato un ultimatum entro la mezzanotte di oggi per la restituzione dei 24 corpi degli ostaggi rimasti a Gaza, rimbrottando H. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza israele fissa ultimatum per restituzione 24 corpi ostaggi entro oggi hamas sanno che 232 impossibile vogliono riprendere genocidio

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Israele fissa ultimatum per restituzione 24 corpi ostaggi entro oggi, Hamas: "Sanno che è impossibile, vogliono riprendere genocidio"

Altri contenuti sullo stesso argomento

gaza israele fissa ultimatumOstaggi morti, Israele fissa l’ultimatum: Hamas consegni le salme entro oggi - Israele fissa l’ultimatum: entro stasera Hamas dovrebbe consegnare i corpi dei 24 ostaggi deceduti a Gaza, dopo il rapimento e la mattanza del 7 ottobre 2023. Da ilfattoquotidiano.it

gaza israele fissa ultimatumCosa dice l’accordo di pace Israele-Hamas per Gaza: le armi, i detenuti, il ritiro, la tempistica (non chiara) - Non è stata fissata una tabella di marcia precisa né si è stabilito chi dovrà disarmare i jihadisti Israele e Hamas si sono piegati, per ora, ad una pressione senza precedenti. Scrive corriere.it

gaza israele fissa ultimatumIsraele approva piano di pace per Gaza. Netanyahu: Hamas con la spada alla gola - Ministri di estrema destra si oppongono, mentre il piano prevede il ritiro parziale delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Israele Fissa Ultimatum