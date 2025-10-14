Gaza Israele fissa ultimatum per restituzione 24 corpi ostaggi entro oggi Hamas | Sanno che è impossibile vogliono riprendere genocidio

Israele accusa Hamas di non rispettare gli accordi sul rilascio dei corpi degli ostaggi. La mancata consegna potrebbe far crollare la fragile tregua a Gaza Israele ha fissato un ultimatum entro la mezzanotte di oggi per la restituzione dei 24 corpi degli ostaggi rimasti a Gaza, rimbrottando H. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Israele fissa ultimatum per restituzione 24 corpi ostaggi entro oggi, Hamas: "Sanno che è impossibile, vogliono riprendere genocidio"

