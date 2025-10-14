Gaza Israele chiude valico Rafah e limita camion aiuti fino a quando Hamas non restituirà corpi ostaggi il movimento | Stasera altre 4 salme

A meno di 24 ore dagli accordi di tregua, Israele chiude Rafah e riduce gli aiuti a Gaza. Hamas denuncia una “violazione grave” del cessate il fuoco, ma restituirà altre salme A nemmeno 24 ore dalla firma di "pace" a Sharm El Sheikh, tutto rischia di crollare di nuovo nella violenza genocida. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Israele chiude valico Rafah e limita camion aiuti "fino a quando Hamas non restituirà corpi ostaggi", il movimento: "Stasera altre 4 salme"

