Gaza Israele chiude il valico di Rafah

Tra Israele e Hamas la tensione è nuovamente alta. A distanza di quasi 24 ore dalla firma della tregua a Sharm el Sheikh, le autorità israeliane e il movimento islamico sono tornati a scambiarsi accuse. Hamas ha denunciato violazioni al cessate il fuoco dopo che nove persone sono rimaste uccise in bombardamenti dell’Idf a Gaza e Khan Younis. Ma prima era stato il governo di Israele a lamentare la mancata restituzione dei corpi degli ostaggi morti. Così le autorità israeliane hanno deciso di mantenere chiuso il valico di Rafah. A riportarlo è stato il Times of Israel. La chiusura potrebbe durare fino al 15 ottobre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, Israele chiude il valico di Rafah

