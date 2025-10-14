Gaza il vertice segreto di Witkoff e Kushner | Ecco come hanno convinto Hamas

Un faccia a faccia inedito e delicatissimo, tenutosi in una villa nei pressi del resort di Sharm el-Sheikh, ha sigillato l’accordo per Gaza. Da una parte, due uomini chiave dell’amministrazione Trump: Steve Witkoff, imprenditore e inviato speciale, e Jared Kushner, genero del presidente ed ex consigliere senior. Dall’altra, il leader della delegazione di Hamas, Khalil al-Hayya, figura al centro delle tensioni regionali e sopravvissuto a un recente tentativo di eliminazione da parte israeliana. Un incontro che, secondo quanto riportato da Axios, rappresenta molto più di un semplice dettaglio: è la prova concreta di un approccio pragmatico, diretto e non convenzionale scelto da Donald Trump nel suo tentativo di mediare un’intesa duratura tra le parti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza, il vertice segreto di Witkoff e Kushner: “Ecco come hanno convinto Hamas”

