Gaza IL TESTO integrale del piano di pace firmato a Sharm el-Sheikh da Trump Al Sisi Al Thani ed Erdogan | Fine a 2 anni di profonda sofferenza
Nel testo del "piano di pace" si legge; "Noi sottoscritti accogliamo con favore l'impegno e l'attuazione davvero storici da parte di tutte le parti dell'Accordo di Pace di Trump, che pone fine a oltre due anni di profonda sofferenza e perdita, aprendo un nuovo capitolo per la regione caratterizzata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
