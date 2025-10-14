Gaza Hamas | Uccisione di palestinesi viola il cessate il fuoco | Croce Rossa | Ci vorrà tempo per recuperare tutti i corpi

Donald Trump ribadisce: "Ricostruirò la Striscia, ma sono indeciso sui due Stati". Il gruppo islamista rimane armato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Hamas: "Uccisione di palestinesi viola il cessate il fuoco" | Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i corpi"

Trump Show per la pace. "Hamas, polizia a Gaza"

Gaza, Hamas pubblica i nomi di 4 ostaggi morti che restituirà nelle prossime ore #israele #guerra #gaza #13ottobre

Hamas, 'l'uccisione di vari palestinesi viola il cessate il fuoco' - Croce Rossa, ci vorrà tempo per recuperare tutti i corpi

Gaza, sei palestinesi uccisi in una zona vietata. Hamas: «Israele ha violato il cessate il fuoco». L'ultimatum: entro oggi la restituzione dei corpi - Dopo 738 giorni, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas.

Gaza, Israele: entro oggi la restituzione dei corpi. Tre palestinesi uccisi in una zona vietata - Dopo 738 giorni, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas.