Gaza Hamas ha consegnato altre quattro salme alla Croce Rossa | Israele non riapre il valico di Rafah

Il gruppo fondamentalista: "Uccisione di palestinesi viola il cessate il fuoco". Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". Mercoledì vertice a Roma, Meloni: "Faremo la nostra parte". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Hamas ha consegnato altre quattro salme alla Croce Rossa | Israele non riapre il valico di Rafah

