Gaza gli ostaggi tornano a casa dopo 738 giorni Trump | La guerra è finita

L?incubo è evaporato nel silenzio, quasi di nascosto. Nessuna cerimonia di consegna, nessuna foto, nessun video che potesse far capire dove, quando e da chi gli ostaggi fossero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gaza, gli ostaggi tornano a casa dopo 738 giorni. Trump: «La guerra è finita»

