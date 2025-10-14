Gaza fase due comincia in salita Hamas ribadisce presenza con le armi

Tv2000.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fase due per Gaza comincia in salita, Hamas ribadisce con le armi la sua presenza nella Striscia. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

gaza fase due comincia in salita hamas ribadisce presenza con le armi

© Tv2000.it - Gaza, fase due comincia in salita. Hamas ribadisce presenza con le armi

