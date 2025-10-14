Gaza consegnate le salme di quattro ostaggi Trump | Hamas rinunci alle armi o ci penseremo noi| E l' Egitto invia i suoi 007

Le notizie di martedì 14 ottobre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Hamas non ha ancora restituito tutti i corpi degli ostaggi morti nella Striscia: Israele invoca la «violazione» dell'accordo di pace e chiude il valico di Rafah. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gaza, consegnate le salme di quattro ostaggi. Trump: «Hamas rinunci alle armi o ci penseremo noi»| E l'Egitto invia i suoi 007

Argomenti simili trattati di recente

Israele, rientrano da Gaza le bare con quattro ostaggi morti Le salme consegnate da Hamas alla Croce Rossa - facebook.com Vai su Facebook

#Gaza La restituzione dei corpi dei 28 #ostaggi morti in prigionia avverrà nel pomeriggio. Le salme saranno consegnate alla Croce Rossa Internazionale. Hamas ha informato i mediatori, come riferiscono i media israeliani. Nella foto uno degli ostaggi liberat - X Vai su X

Hamas consegna i corpi di altri quattro ostaggi, le salme recuperate dalla Croce Rossa - Israele ha fissato la giornata odierna come termine ultimo per la restituzione dei corpi dei 24 ostaggi ancora nella Striscia di Gaza, dove hanno perso la vita dopo essere stati rapiti il 7 ottobre de ... Secondo padovanews.it

Gaza, ore frenetiche: la notizia è appena arrivata. Il mondo trema - Donald Trump ha chiarito le parole con cui nei giorni scorsi aveva affermato di aver “parlato con Hamas”, spiegando che il contatto non è stato diretto ma ... Da thesocialpost.it

Gerusalemme conferma: Hamas consegnerà quattro salme questa sera - Una fonte politica ha affermato parlando con i media in forma anonima che "la pressione israeliana e quella dei ... Come scrive lasicilia.it