Gaza consegnate le salme di quattro ostaggi  Trump |  Hamas rinunci alle armi o ci penseremo noi| E l' Egitto invia i suoi 007 

14 ott 2025

Le notizie di martedì 14 ottobre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Hamas non ha ancora restituito tutti i corpi degli ostaggi morti nella Striscia: Israele invoca la «violazione» dell'accordo di pace e chiude il valico di Rafah. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

