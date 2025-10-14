Gaza combattimenti tra Hamas e i gruppi rivali accusati di collaborare con Israele | un video mostra esecuzioni pubbliche

Poco dopo l’accordo di pace mediato da Trump, sui social network sono state diffuse immagini di esecuzioni pubbliche nella Striscia di Gaza. Video (di cui pubblichiamo solo la parte meno cruenta) in cui si vedono uomini inginocchiati a terra, con le mani dietro la schiena prima di essere giustiziati da militanti di Hamas perché accusati di essere collaborazionisti di Israele e “traditori”. Il filmato è stato rilanciato da diversi canali Telegram, dall’account twitter del ministero degli Esteri israeliano e confermato da una fonte vicina ad Hamas al Daily Mail. L’episodio si inserisce in un contesto di violenti combattimenti tra gruppi rivali scoppiati nelle ore immediatamente successive al cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, combattimenti tra Hamas e i gruppi rivali accusati di collaborare con Israele: un video mostra esecuzioni pubbliche

