Gaza city maxi incendi dolosi appiccati dalle Idf dopo il cessate il fuoco soldati | ' Bruciamo il cibo così che non raggiunga gli abitanti torneremo tr**e' - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diversi soldati israeliani avrebbero documentato le loro azioni online, condividendo foto delle fiamme che bruciavano interi isolati anche con didascalie come "Lasciando un segno", "Un piccolo souvenir" e "Buona liberazione" Le forze di difesa israeliane, Idf, avrebbero causato maxi incendi i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza city maxi incendi dolosi appiccati dalle idf dopo il cessate il fuoco soldati bruciamo il cibo cos236 che non raggiunga gli abitanti torneremo tre video

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza city, "maxi incendi dolosi appiccati dalle Idf dopo il cessate il fuoco, soldati: 'Bruciamo il cibo così che non raggiunga gli abitanti, torneremo, tr**e'" - VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gaza, ministro israeliano Smotrich: «È una miniera d'oro immobiliare, siamo in trattativa con gli Usa». Medici Senza Frontiere: ucciso nostro operatore - «Medici Senza Frontiere è sconvolta e rattristata per la morte di un membro del suo staff, Hussein Alnajjar. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza City Maxi Incendi