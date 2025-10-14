Gaza city maxi incendi dolosi appiccati dalle Idf dopo il cessate il fuoco soldati | ' Bruciamo il cibo così che non raggiunga gli abitanti torneremo tr**e' - VIDEO

Diversi soldati israeliani avrebbero documentato le loro azioni online, condividendo foto delle fiamme che bruciavano interi isolati anche con didascalie come "Lasciando un segno", "Un piccolo souvenir" e "Buona liberazione" Le forze di difesa israeliane, Idf, avrebbero causato maxi incendi i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza city, "maxi incendi dolosi appiccati dalle Idf dopo il cessate il fuoco, soldati: 'Bruciamo il cibo così che non raggiunga gli abitanti, torneremo, tr**e'" - VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Stampa. . Le riprese aeree dal drone mostrano la devastazione a Gaza City dopo due anni di conflitto e dopo che in Inghilterra si è aperto il primo vertice internazionale per la ricostruzione: secondo i dati delle Nazioni Unite oltre l'80 per cento delle strutture - facebook.com Vai su Facebook

Esecuzione a Gaza. Hamas ha giustiziato diversi membri del clan Dugmush nel centro di Gaza City, con una grande folla intorno ai giustiziati ad applaudire e filmare Per altre notizie http://bit.ly/4mRREce #Hamas - X Vai su X

Gaza, ministro israeliano Smotrich: «È una miniera d'oro immobiliare, siamo in trattativa con gli Usa». Medici Senza Frontiere: ucciso nostro operatore - «Medici Senza Frontiere è sconvolta e rattristata per la morte di un membro del suo staff, Hussein Alnajjar. Lo riporta ilmessaggero.it