Gaza City almeno 7 palestinesi appartenenti a clan rivale finanziato da Israele giustiziati da Hamas al grido di Allah Akbar - VIDEO CHOC

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall'alba di lunedì le unità di Sicurezza della Resistenza Palestinese, “Raade3”, stanno conducendo un'ampia operazione di sicurezza mirata contro i nascondigli dei criminali e collaboratori con Israele nel quartiere Shuja’iya di Gaza Un video circolato sui social media mostra un’esecuzione b. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza City, almeno 7 palestinesi “appartenenti a clan rivale finanziato da Israele” giustiziati da Hamas al grido di “Allah Akbar” - VIDEO CHOC

