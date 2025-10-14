All’indomani della cerimonia della firma dell’accordo di pace a Sharm el-Sheik, le Forze di sicurezza israeliane (Idf) riferiscono che cinque palestinesi sono stati uccisi questa mattina, dopo essersi avvicinati ai soldati nel quartiere orientale di Shejaiya a Gaza City. Stando a quanto riferito, avevano attraversato la cosiddetta ‘linea gialla’, dietro la quale l’esercito israeliano si è ritirato, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco con Hamas. Le Idf riferiscono che sono stati fatti tentativi di disperdere i sospetti e dopo affermano di aver aperto il fuoco per “allontanare la minaccia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, cinque palestinesi uccisi da Idf: “Si sono avvicinati alle truppe” – La diretta