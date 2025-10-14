Gaza Chef Rubio attacca la cantante israeliana Noa | Cambierete strada? Finalmente ve ne andrete dalla Palestina?

Le parole della cantante israeliana Noa, simbolo internazionale della pace e del dialogo, hanno riacceso un dibattito già incandescente. Le sue dichiarazioni sulla necessità di coesistenza tra israeliani e palestinesi, unite a una dura condanna del premier Benjamin Netanyahu, hanno generato reazioni immediate e contrastanti. Tra le repliche più forti quella di Chef Rubio, ex cuoco televisivo noto per le sue posizioni radicali a favore della causa palestinese, che su X (ex Twitter) ha risposto con toni durissimi, accusando Israele di essere un’entità coloniale e negando la possibilità di coesistenza con chi definisce “carnefici”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza, Chef Rubio attacca la cantante israeliana Noa: “Cambierete strada? Finalmente ve ne andrete dalla Palestina?”

