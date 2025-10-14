Gaza braccio di ferro sulle salme degli ostaggi Caos e morti nella Striscia Ultimatum di Trump ad Hamas | Deponga le armi

Tel Aviv – Superata l’euforia per la firma della ‘Dichiarazione di pace’ al vertice di Sharm el Sheikh – avvenuta peraltro in assenza di Netanyahu e di Hamas – israeliani e palestinesi hanno dovuto confrontarsi con una nuova realtà in cui le forti luci dell’accordo erano già offuscate da non poche ombre. In Israele, dopo le scene di entusiasmo per la liberazione di 20 ostaggi vivi avvenuta in concomitanza con la festa religiosa del Simchat Torah, un senso di desolazione si è diffuso quando si è appreso che nella notte Hamas aveva inoltrato i resti di appena 4 dei 28 ostaggi morti ancora sepolti a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

