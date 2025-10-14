Gaza braccio di ferro sulle salme degli ostaggi | caos e morti nella Striscia L’ultimatum di Trump ad Hamas
Tel Aviv – Superata l’euforia per la firma della ‘Dichiarazione di pace’ al vertice di Sharm el Sheikh – avvenuta peraltro in assenza di Netanyahu e di Hamas – israeliani e palestinesi hanno dovuto confrontarsi con una nuova realtà in cui le forti luci dell’accordo erano già offuscate da non poche ombre. In Israele, dopo le scene di entusiasmo per la liberazione di 20 ostaggi vivi avvenuta in concomitanza con la festa religiosa del Simchat Torah, un senso di desolazione si è diffuso quando si è appreso che nella notte Hamas aveva inoltrato i resti di appena 4 dei 28 ostaggi morti ancora sepolti a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Circola un video in cui un bambino palestinese, portato in braccio da un adulto sui roller per le strade distrutte di Gaza, sventola la bandiera italiana accanto a quella della Palestina. Le immagini vengono scaricate e pubblicate sui profili social del ministro deg - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, braccio di ferro su ostaggi e ritiro dell’Idf. Trump: «Fate in fretta» - X Vai su X
Braccio di ferro sulle salme degli ostaggi. Trump: "Tornino ora" - All'indomani della firma ufficiale dell'accordo del cessate il fuoco a Gaza e della restituzione dei 20 ostaggi vivi, la tensione tra Israele e Hamas è tornata a salire. msn.com scrive
Gaza, braccio di ferro su ostaggi e ritiro dell’Idf. Trump: «Fate in fretta» - Il presidente americano manda al tavolo Witkoff e il suo genero, Jared Kushner ... Secondo editorialedomani.it
Braccio di ferro tra Netanyahu e l'esercito. Bibi: "Annessione no, controllo militare totale sì" - Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato giovedì l'intenzione di assumere il pieno controllo militare della Striscia di Gaza, una mossa che si scontra con le raccomandazioni dei ... huffingtonpost.it scrive