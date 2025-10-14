Gaza 80enne israelo-americana Miriam Adelson dietro a piano di pace | dai finanziamenti da oltre $100mln a Trump a spinta per liberare ostaggi

Adelson è considerata da anni una delle principali finanziatrici del Partito Repubblicano e, in particolare, dell’ala più filo-israeliana. Le sue posizioni sono vicine a quelle della destra sionista Dietro al presunto “piano di pace” per Gaza che ha portato alla liberazione dei 20 ostaggi isr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, 80enne israelo-americana Miriam Adelson dietro a “piano di pace”: dai finanziamenti da oltre $100mln a Trump a spinta per liberare ostaggi

Argomenti simili trattati di recente

Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), che sta valutando le esigenze di #ricostruzione a #Gaza, afferma che oltre l’80% degli edifici della Striscia è distrutto o danneggiato, mentre a Gaza City la percentuale sale al 92%. Un portavoce dell’ - X Vai su X

? Fotia (WeWorld): l’80% delle case è distrutto, ma ora si spera nella pace. I primi tir sono entrati nella Striscia. In campo anche l’Unione europea Leggi l'articolo #Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Miriam Adelson, la miliardaria americana dietro l’accordo di pace per Gaza - americana, grande sostenitrice di Trump, che è riuscita a convincere il Presidente statunitense a far rilasciare gli ostaggi in mano di Hamas. Secondo ildigitale.it

Gaza, l'ultima mossa americana per un accordo di fine guerra. Il Papa: "Sì alla Palestina" - Ci sarebbe il suo zampino dietro l'ultimo tira e molla fra Israele e Hamas in vista di un accordo di tregua su Gaza che sembra non arrivare mai, nonostante gli auspici del ... Si legge su ilgiornale.it

A Gaza i crociati americani anti-Islam in motocicletta assunti nella sicurezza per la distribuzione di aiuti ai palestinesi - Quando si ritrovano sulle autostrade della Florida, con le loro Harley Davidson amano ostentare le ali dell’aquila americana, e si ... Si legge su corriere.it