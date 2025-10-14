Gattuso torna alla difesa a tre Pio Esposito dal 1' ? Le probabili formazioni di Italia-Israele

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Udine l'Italia si gioca una fetta importante della qualificazione al prossimo Mondiale. Gli Azzurri saranno certi dei playoff in caso di vittoria contro Israele. Gattuso sceglie di tornare alla difesa a tre con Di Lorenzo, Mancini e Calafiori. Davanti chance dal primo minuto per Pio Esposito? Queste le probabili formazioni di Italia-Israele. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gattuso torna alla difesa a tre pio esposito dal 1 le probabili formazioni di italia israele

© Gazzetta.it - Gattuso torna alla difesa a tre, Pio Esposito dal 1'? Le probabili formazioni di Italia-Israele

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gattuso torna difesa treNazionale, Gattuso pronto a passare alla difesa a tre: le chance dei due viola - Per la gara con Israele Gattuso sembra intenzionato a passare alla difesa a tre, mantenendo una coppia d'attacco. Si legge su firenzeviola.it

gattuso torna difesa treGattuso e il gioco delle (tre) coppie. Tra difesa, centrocampo e attacco ci sono dei punti fermi - Nel caso servisse un titolo per questa Nazionale, sarebbe proprio questo. Da tuttomercatoweb.com

Gattuso prova la difesa a tre in vista delle qualificazioni mondiali contro Estonia e Israele - L’avventura di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale Italiana entra nel vivo. Da stadiosport.it

Cerca Video su questo argomento: Gattuso Torna Difesa Tre