Gattuso | Se centro l’obiettivo mi prenderò i meriti altrimenti andrò a vivere lontano dall’Italia
Il ct della Nazionale italiana, Gattuso, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di questa sera contro Israele La conferenza di Gattuso. «Quando partivano dal basso siamo andati sui riferimenti, poi abbiamo iniziato a lavorare di riparto. Ci hanno portato un po’ più a giro ma ci sta, la squadra mi è piaciuta molto. Andare sui riferimenti, ma poi giocare di reparto coi centrocampisti mi ha soddisfatto molto». Cosa la soddisfa di più di queste quattro partite? «Mi piace la disponibilità dei ragazzi,. Si allenano sempre al top, si sta cominciando a stare bene insieme. Quando giocano proviamo a fare determinate cose, a volte riescono e altre no ma ci proviamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
