Gattuso occhio a queste rivali nei playoff L’Italia contro i fantasmi del passato

Alla fine il " miracolo " non si è verificato. Per la terza volta consecutiva, l’accesso dell’Italia al mondiale americano dell’anno prossimo si deciderà nel girone di playoff che consegnerà il biglietto alle ultime quattro rappresentanti europee. Ricordiamo tutti fin troppo bene come i due ultimi tentativi degli Azzurri si siano risolti con altrettante cocenti delusioni ma la speranza di tutti è che i ragazzi di Gattuso riescano finalmente a far tornare l’Italia ad un Mondiale di calcio. Se il fondamentale secondo posto potrebbe decidersi stasera ad Udine nella delicata sfida contro Israele, le possibili rivali della Nazionale italiana usciranno dalle ultime sfide degli altri gruppi di qualificazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gattuso, occhio a queste rivali nei playoff. L’Italia contro i fantasmi del passato

