Gattuso | I 10mila tifosi di stasera sono eroi La Nazionale al Sud? In certi stadi non si può

Il ct parla a poche ore dalla sfida di stasera contro Israele: "Ai tifosi vanno fatti i complimenti anche solo per venire a vedere questa partita. Importante avere giocatori che lavorino per la squadra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gattuso: "I 10mila tifosi di stasera sono eroi. La Nazionale al Sud? In certi stadi non si può"

"Questi 10mila è come fossero 40 mila. Sfidare chiusure, file, divieti per venire allo stadio è un atto d'amore". Il ct azzurro Gennaro Gattuso si prepara così alla serata di Udine. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/14/italia-israele-gattuso-dai-1 - X Vai su X

La probabile formazione azzurra contro Israele: Gattuso dovrebbe optare per la difesa a 3 con Rapadori accanto a Retegui. Pio Esposito verso la panchina - facebook.com Vai su Facebook

Gattuso fa un passo alla volta. "Prima di tutto vincere, poi..." - Kean lascia il ritiro, il Ct "scalda" gli altri bomber per Israele. Lo riporta msn.com

