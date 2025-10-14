Gattuso | I 10mila tifosi di stasera sono eroi La Nazionale al Sud? In certi stadi non si può

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ct parla a poche ore dalla sfida di stasera contro Israele: "Ai tifosi vanno fatti i complimenti anche solo per venire a vedere questa partita. Importante avere giocatori che lavorino per la squadra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

