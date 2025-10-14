Gattuso | I 10 mila tifosi di Italia-Israele sono degli eroi Per me valgono come 40 mila

Un elogio ai tifosi, una lezione di calcio e una lucida analisi sui problemi del sistema. A poche ore dalla delicata sfida contro Israele, il CT della Nazionale, Rino Gattuso, è intervenuto ai

